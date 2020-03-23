Епископ Череповецкий Флавиан подал в отставку

Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан подал прошение уйти на покой по состоянию здоровья. Об этом митрополит Игнатий объявил 22 марта во время своего визита в Череповец.

«Ждем решения от Священного Синода. Епископ Флавиан подал прошение, чтобы его отправили на покой по состоянию здоровья. Это нам вчера сообщил глава Вологодской митрополии митрополит Игнатий. Он вчера приезжал, служил у нас в храме. Кто возглавит Череповецкую епархию, будет решать Священный Синод. Например, епископу Великоустюжскому и Тотемскому Алексию дали новое послушание: недавно направили в Корсунскую епархию. Поэтому пока той и другой епархией управляет митрополит Игнатий. Когда соберется Священный Синод, мы не знаем, у них свой график. Думаю, перед Пасхой», — сообщил официальному сайту Череповца секретарь Череповецкой епархии, протоиерей Александр Куликов.

Издание "Череповецкая истина" сообщало, что в феврале этого года сотрудники отдела по борьбе с незаконным наркоборотом ФСБ России провели обыски в квартире Флавиана в Санкт-Петербурге, где постоянно проживает 22-летний молодой человек по имени Каин Монтанелли. По данным издания, в квартире нашли не только запрещенные вещества, но и целую лабораторию по производству синтетического наркотика. Было возбуждено уголовное дело о его незаконном обороте. "ЧИ" также сообщала, что позже обыски прошли также в квартире и на рабочем месте самого епископа Флавиана.

В ответ на вышедшую статью на сайте Череповецкой епархии опубликовали опровержение с таким текстом:

- Ни о каких обысках «на рабочем месте еписко­па Флавиана» здесь не слышали и не знают. Как и не было пред­ъявлено никаких офиц­иальных обвинений в адрес Правящего архи­ерея сотрудниками пр­авоохранительных орг­анов. ​ Владыка нахо­дится на своем рабоч­ем месте. ​ Остаётся только удивляться бурной фантазии сочин­ителей дешёвых сенса­ций в жёлтой прессе нашего города.

Сейчас этого сообщения на сайте епархии корреспонденту NewsVo найти не удалось, а ссылка на него с посторонних ресурсов выдает ошибку 404.