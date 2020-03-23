Вологодские ученики смогут дистанционно принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

23.03.2020 [Общество]

Итоги Всероссийской олимпиады школьников подведут на два месяца позже обычного. Срок окончания перенесен с 30 апреля на 30 июня.

Во Всероссийской олимпиаде школьников ежегодно участвуют около 6 миллионов учеников. Победители и призеры получают льготы при поступлении в вузы: им автоматически засчитываются 100 баллов за профильные предметы.

- Учитывая значимость олимпиады в поддержке и раскрытии талантов молодежи и в тоже время принимая во внимание ситуацию, связанную с переходом школ на дистанционное обучение и перенос массовых мероприятий, Министерство приняло решение изменить порядок проведения заключительного этапа олимпиады. Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня.  Соответствующие изменения закреплены в приказе Минпросвещения от 17 марта 2020 года № 96, - сообщает пресс-служба департамента образования правительства Вологодской области.

Согласно утвержденным на этот год правилам, школьники смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Минпросвещения совместно с Рособрнадзором разработали алгоритм, в котором используются технологические решения, апробированные при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Проверка работ будет проводиться в Москве, после чего школьникам сообщат результаты. Чтобы не было сомнений в правильности оценки, в регионы отправят видеозаписи с анализом заданий. Школьники смогут самостоятельно сравнить оценку, выставленную жюри, с теми требованиями, которые предъявлялись к работе. В случае несогласия, можно будет подать апелляцию, процедуру которой организуют в режиме видеоконференцсвязи.

Более подробные детали проведения заключительного этапа олимпиад будут опубликованы в ближайшее время на сайте Министерства и направлены в субъекты.

 

Тэги: школьные олимпиады

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