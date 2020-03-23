Отреставрированный брачный венец XIX века покажет Кирилло-Белозерский музей-заповедник

23.03.2020 [Культура]

В Архимандричьих кельях Кирилло-Белозерского музея-заповедника открылась выставка из серии «Профессия-реставратор», на которой представлен один экспонат – брачный венец XIX века, отреставрированный Светланой Буршневой, сотрудником Вологодского филиала центра Грабаря. 

- Венец выполнен из листовой латуни в технике чеканки, состоит из нескольких деталей, собранных вместе клепочными соединениями, - сообщается в пресс-релизе музея. - Навершие в виде короны с крестом крепится с помощью резьбового соединения на винт прямоугольной формы. Детали венца визуально разделяются на две группы по цвету: основа и корона имеют желтый латунный цвет, декоративные вставки, накладки и крест – черного цвета. С помощью микрорасчисток на черных деталях обнаружено покрытие из белого металла поверх латуни. Имеются четыре накладки с эмалевыми вставками, также прикрепленные к корпусу венца с помощью клепочного соединения.

В ходе реставрационных работ были проведены механическая и химическая очистки, восстановления серебрения по местам утрат, очистка и укрепление эмалей, тонирование, консервация и матирование поверхности.

Попасть на выставку сейчас нет возможности, потому что музей закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса. Но сотрудники музея обещают подготовить видеоэкскурсию, посвященную новому экспонату, и опубликовать её на страницах музея в социальных сетях.Кроме того,  они приглашают посетить сайт и страницы, где есть виртуальные экскурсии: в разделе «Коллекции музея» на официальном сайте, виртуальный тур по музею, web-камера на территории музея, музейное мобильное приложение для смартфонов в Вологодской области, аудиогиды по территории музея. Кроме того, Кирилло-Белозерский музей представлен в приложении «Артефакт».

Тэги: музеи, коронавирус
Фото Кирилло-Белозерского музея-заповедника

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