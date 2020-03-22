В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»

22.03.2020 [Общество]

В Вологде был задержан подозреваемый в поджоге здания «Единой России» на улице Зосимовской. Это, по данным ИА «Ранпресс», выпускник строительного колледжа Руслан Г. Он возглавляет вологодскую ячейку анархистов. 

Мотивы юноши не ясны. По данным издания, дома у подозреваемого нашли листовки с угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов. Корреспондент «Ранпресс» встретился с Русланом, когда того выпускали из спецприемника на улице Ленинградской в Вологде — ожидать суда он будет под подпиской о невыезде. На вопрос, он ли поджигал здание, молодой человек ответить отказался, как и рассказать о мотивах своего поступка.

Ранее NewsVo сообщал, что возгорание с торца здания на Зосимовской, 65 в Вологде произошло в ночь на 31 октября.

Фото vk.com/lutsenkozso

Из-за поджога была повреждена наружная отделка здания на площади 0,5 квадратных метра. Пламя ликвидировали на месте еще до прибытия пожарных. 

Тэги: поджог, Единая Россия

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