Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров

22 марта в эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Играй, гармонь!», посвященный празднику русской тройки, который состоялся в деревне Ерофейка Вологодского района в конце февраля. Ведущие программы записали небольшое интервью с главой региона Олегом Кувшнниковым.

— Как вам вообще этот праздник? Какие ощущения? — спросила у губернатора ведущая передачи Анастасия Заволокина.



— Праздник этот наш, вологодский, традиционный. Вологда является родиной русской тройки. Здесь не только вологжане, здесь вся страна приехала, чтобы поздравить, поблагодарить, обнять. И, конечно, посмотреть на русскую тройку, четырехкратного чемпиона России, которая сегодня, к сожалению, проиграла.



— Любите лошадей, коняшек?



— Да, конечно! Я в детстве вообще пас коров в деревне, когда был пацаном, на лошади. Огромная лошадь, а я вот такой маленький. И она меня слушалась! До сих пор лошади меня слушаются!



— Как звали лошадку?



— Звали лошадку Машка!



— Кобылка! А вы, Сергей Геннадьевич, с лошадками дело имеете? — обратилась ведущая к главе Вологодского района Сергею Жестянникову.



— Постоянно! Даже немного тренируюсь кататься верхом. В тройке мне не справиться с такой махиной.