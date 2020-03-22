Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров

22.03.2020 [Общество]
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров

22 марта в эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Играй, гармонь!», посвященный празднику русской тройки, который состоялся в деревне Ерофейка Вологодского района в конце февраля. Ведущие программы записали небольшое интервью с главой региона Олегом Кувшнниковым.

— Как вам вообще этот праздник? Какие ощущения? — спросила у губернатора ведущая передачи Анастасия Заволокина. 

 — Праздник этот наш, вологодский, традиционный. Вологда является родиной русской тройки. Здесь не только вологжане, здесь вся страна приехала, чтобы поздравить, поблагодарить, обнять. И, конечно, посмотреть на русскую тройку, четырехкратного чемпиона России, которая сегодня, к сожалению, проиграла. 

— Любите лошадей, коняшек?

— Да, конечно! Я в детстве вообще пас коров в деревне, когда был пацаном, на лошади. Огромная лошадь, а я вот такой маленький. И она меня слушалась! До сих пор лошади меня слушаются!

— Как звали лошадку?

— Звали лошадку Машка! 

— Кобылка! А вы, Сергей Геннадьевич, с лошадками дело имеете? — обратилась ведущая к главе Вологодского района Сергею Жестянникову.

— Постоянно! Даже немного тренируюсь кататься верхом. В тройке мне не справиться с такой махиной. 

Губернатор Вологодской области также пообещал, что будет лично тренировать вологодскую тройку, чтобы она выиграла соревнования в следующем году. В этот раз победа досталась спортсменам из Костромы. 

Тэги: Первый канал, губернатор
Фото: скриншот телепередачи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
20.03.2020 [Культура]

Театры Вологды отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса

732
0
19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

2220
0
20.03.2020 [Общество]

Путину написали открытое письмо с требованием ввести экстренные меры в борьбе с коронавирусом

1696
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Мальчик из Череповца прошёл на следующий этап шоу «Голос. Дети»
Утонувшего в Вологде мальчика ищут с помощью подводного аппарата МЧС
В Череповце полицейский спас от падения с пятого этажа мужчину с младенцем
Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
Встреча блогера Ильи Варламова с вологжанами, запланированная на 24 марта, отменена
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

2266
0
21.03.2020 [БлогоVO]

Не принимаются меры, которые позволили бы сократить количество здоровых пациентов на приемах у врачей

406
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

76
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика