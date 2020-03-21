В Череповце полицейский спас от падения с пятого этажа мужчину с младенцем

21.03.2020 [Происшествия]

В Череповце спасли от падения с пятого этажа мужчину с грудным младенцем, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть позвонил череповчанин и рассказал, что сел на подоконник с ребенком на руках и собирался прыгнуть вниз, затем спешно назвал свой адрес и положил трубку.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейских встретила встревоженная женщина. Она пояснила, что в ходе конфликта ее зять выгнал родственников из квартиры, а затем забрался на подоконник с грудной дочерью на руках. 

- Старший сержант полиции Максим Шмидт проник в квартиру, уговорил мужчину спуститься с подоконника и забрал из его рук испуганного малыша. Благодаря профессиональным и решительным действиям патрульного удалось избежать трагических последствий. Прибывший наряд скорой помощи осмотрел младенца и установил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На мужчину составили протокол о неисполнении обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. 

Тэги: дети, полиция

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