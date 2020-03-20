Вологжане завоевали три медали на Первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплине классическое троеборье. Соревнования прошли в Архангельске с 16 по 18 марта

Алина Удальцова завоевала серебряную медаль среди девушек до 18 лет в весовой категории до 47 кг. По сумме трех видов программы (приседание, жим и тяга штанги) она подняла вес в 282.5 кг. и установила рекорд области.

Илья Чащин стал бронзовым призером соревнований среди юношей. В сумме взяв вес в 535 кг. А Юрий Грошников выиграл "бронзу" в категории до 66 кг.