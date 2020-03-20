Житель Вологды варил дезоморфин в своей квартире

20.03.2020 [Общество]

В Вологде полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в изготовлении дезоморфина в собственной квартире. 

«В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в УМВД России по г. Вологде поступила информация, что в заречной части города в одном из домов на улице Проектируемой происходит незаконное изготовление наркотиков. При проверке данной информации полицейские задержали мужчину 1990 г.р., который подозревается в изготовлении дезоморфина», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. 

В квартире задержанного полицейские обнаружили вещество бурого цвета общей массой 0,107 грамма. Эксперты подтвердили, что обнаруженное вещество является дезоморфином. Возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Кроме хозяина квартиры, правоохранители также задержали семерых мужчин, подозреваемых в употреблении наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: наркотики

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