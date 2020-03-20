Путину написали открытое письмо с требованием ввести экстренные меры в борьбе с коронавирусом

20 марта в сети появилось открытое письмо медиков, общественных деятелей, журналистов, в котором они требуют от президента и правительства принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.

Документ уже подписали более двух десятков человек, среди которых — журналисты Леонид Парфенов, Илья Азар и Катерина Гордеева, невролог Павел Бранд, председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева и биолог Ирина Якутенко, актер Никита Кукушкин, кинокритик Антон Долин, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, экономист Сергей Гуриев, литературовед Ирина Прохорова, управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Евгений Ступин и Михаил Тимонов.

Оставить свою подпись под документом можно на сайте change.org. NewsVo публикует текст письма полностью.

Гражданам Российской Федерации

Президенту Российской Федерации

Правительству Российской Федерации

Открытое письмо медицинских профессионалов, общественных деятелей и граждан Российской Федерации по принятию экстренных мер для предотвращения эпидемии коронавируса в России

По состоянию на 19 марта в России официально зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. По опыту Южной Кореи, Китая и Италии мы знаем, что уже со 100 выявленных случаев можно говорить о начинающейся эпидемии, так как реальное число инфицированных серьезно превышает официальные данные, и, в зависимости от эффективности тестирования, может достигать тысяч или даже десятков тысяч человек. Если мы не хотим повторения итальянского сценария, необходимо предпринять экстренные меры и сделать это немедленно. Правительство приняло ряд правильных решений, но этих действий явно недостаточно, а главное — они предприняты не на критически важных направлениях.

Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным.

Карантин необходимо обеспечивать комплексом организационных, технологических и финансовых, а не силовых решений. Населённые пункты России должны выглядеть не как города на осадном положении, а как зрелые и развитые сообщества, где граждане координируются и защищают друг друга от общей опасности. Это важнейшая цивилизационная задача для нашей страны. Мы и весь мир еще долго будем судить о себе по тому, как мы пройдём этот сложный этап. Наше общество состоит из ответственных и талантливых граждан. Мы способны справиться с этой задачей.

Мы, граждане России, требуем от президента и правительства незамедлительно принять следующие меры:

Тестирование

Предоставить потенциально заражённым гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике, в офисе компании, занимающейся медицинскими анализами, или на дому

Разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации

Создать условия, позволяющие частным медицинским организациям оказывать помощь в борьбе с эпидемией

Сделать это необходимо НЕМЕДЛЕННО. Из-за монополизации тестирования граждане не могут сдать анализы. По опыту Тайваня, который, несмотря на интенсивный пассажиропоток с Китаем, победил эпидемию в зародыше (всего 109 случаев заражения за два месяца), мы знаем, что именно массовое проактивное тестирование — основной метод контроля за развитием эпидемии

Карантин

Жизненно важно соотносить карантинные меры с экономическими последствиями: необходимо не только пресечь эпидемию, но и не допустить социальный взрыв из-за потери россиянами источников дохода

Информировать граждан о масштабе эпидемии и скорости ее распространения в России максимально подробно и прозрачно. У власти не может и не должно быть секретов от народа. От наших слаженных действий зависят жизни тысяч россиян. Без доверия эта слаженность невозможна

Ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных — ввести разумные ограничительные меры

Запретить проведение любых массовых мероприятий

Отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы

Закрыть детские сады, школы и ВУЗы, обеспечить удаленное обучение

Закрыть театры, кинотеатры, музеи, библиотеки

Ввести разумные ограничения работы заведений общепита, в частности соблюдение минимальной дистанции между посетителями

Перевести сотрудников компаний на удаленную работу (в случае невозможности — усилить санитарные меры)

Принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и т.п)

Обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в т.ч. организовав доставку еды и медикаментов, выноса мусора и принятия прочих необходимых мер со стороны социальных служб

Поддержка граждан, малого бизнеса и некоммерческих организаций

Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам

Предоставить налоговые каникулы малому бизнесу и ИП сроком на 3 месяца (аналогичная мера уже принята в США), освободить НКО от налогов

Обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу. После окончания эпидемии именно они восстановят экономику. Наш долг — поддержать их в трудный момент. Правительство может обеспечить выполнение таких решений, т.к. банки и система ЖКХ в значительной степени принадлежат государству

Поддержать общественные и волонтёрские усилия по осуществлению гражданской взаимопомощи.

При отказе от незамедлительного выполнения указанных мер, либо обеспечении их неверными и излишне жесткими методами, эпидемиологическая и общественная ситуация в стране резко ухудшатся. Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть. Ущерб общественным отношениям будет непоправимым.

Мы, граждане России, требуем у президента и правительства качественно и оперативно выполнить свою работу — ведь именно для этого мы вам и делегируем полномочия и платим налоги.

Мы также обращаемся ко всем гражданам России:

Мы просим вас проявить сознательность и заботу о ближних. Коронавирус очень быстро распространяется, носителем может стать каждый. Вирус смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и перенесите все возможные социальные контакты в онлайн. Участвуйте в инициативах гражданской взаимопомощи (COVIDарность и др.). Только все вместе мы можем справиться с этой проблемой быстро. Россия — это мы.