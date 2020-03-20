Северную объездную дорогу в Череповце за 463 млн построит ООО «Дорожное управление»

Мэрия Череповца заключила госконтракт стоимостью 463,5 млн рублей на строительство Северной объездной дороги с вологодским ООО «Дорожное управление». Фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика на эти работы.

— Обход Ясной Поляны будет начинаться у поста ГИБДД на Кирилловском шоссе и выйдет на Северную автодорогу в районе улицы Шубацкой. Это позволит грузовикам не заезжать в город, а сразу следовать на промышленные предприятия. Строительство дороги финансируется не только за счет областного и городского бюджетов, но и компаниями «Северсталь» и «Апатит», — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Фото со страницы Германова в соцсети

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены к 30 октября 2021 года. В этом году подрядчику необходимо будет выполнить работы по прокладке и переносу сетей, в числе которых газопровод высокого давления и высоковольтная линия.

ООО "Дорожное управление" зарегистрировано в Вологде в 2008 году, руководитель - Сергей Быков. Организация являлась поставщиком в 92 государственных контрактах на сумму 24 185 137 895 рублей.