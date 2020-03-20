В Бабушкинском районе слесарь-ремонтник лишился кисти руки на производстве

20.03.2020 [Происшествия]

В Бабушкинском районе следователи проводят проверку по факту травмирования на производстве 24-летнего слесаря-ремонтника. Молодому человеку пришлось ампутировать кисть левой руки.

По данным следствия, инцидент произошел на предприятии лесопереработки в посёлке Юрманга 14 марта 2020 года. Когда пострадавший проверял исправность оборудования, рукав его одежды зацепился за движущиеся части механизма. Мужчина получил травму левой руки, повлёкшей ампутацию кисти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебная экспертиза. К расследованию привлечены специалисты Госинспекции труда по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: производственная травма, несчастный случай

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