В Бабушкинском районе слесарь-ремонтник лишился кисти руки на производстве

В Бабушкинском районе следователи проводят проверку по факту травмирования на производстве 24-летнего слесаря-ремонтника. Молодому человеку пришлось ампутировать кисть левой руки.

По данным следствия, инцидент произошел на предприятии лесопереработки в посёлке Юрманга 14 марта 2020 года. Когда пострадавший проверял исправность оборудования, рукав его одежды зацепился за движущиеся части механизма. Мужчина получил травму левой руки, повлёкшей ампутацию кисти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебная экспертиза. К расследованию привлечены специалисты Госинспекции труда по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.