Житель Великоустюгского района похитил продукты из магазина и обменял на алкоголь

20.03.2020 [Происшествия]

В городе Красавино Великоустюгского района полицейские «по горячим следам» раскрыли ограбление магазина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Патрулировавшим город полицейским поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что в одном из местных магазинов открыто похитили продукты.

— Прибыв в магазин, стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили личность злоумышленника, который неоднократно попадал в поле зрения сотрудников. С целью выявления данного гражданина стражи порядка обследовали дворовые территории, — говорится в сообщении пресс-службы.

У одного из домов по улице Коммунальная был выявлен 41-летний подозреваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенные продукты мужчина успел поменять на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Тэги: грабеж, продукты

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