Вологодские МФЦ с 20 марта принимают жителей только по предварительной записи

С 20 марта многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Вологодской области перешли на особый график работы по предварительной записи. Такие меры предприняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— Записаться на приём в МФЦ можно посредством личного кабинета заявителя портала МФЦ области, а также через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Кроме того, записаться на прием можно по телефонам, размещенным на портале МФЦ. Власти также обращают внимание вологжан, что большинство услуг доступны к получению в онлайн режиме через Единый портал государственных услуг.