Вологодские МФЦ с 20 марта принимают жителей только по предварительной записи

20.03.2020 [Общество]

С 20 марта многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Вологодской области перешли на особый график работы по предварительной записи. Такие меры предприняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— Записаться на приём в МФЦ можно посредством личного кабинета заявителя портала МФЦ области, а также через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», — сообщает сайт правительства Вологодской области. 

Кроме того, записаться на прием можно по телефонам, размещенным на портале МФЦ. Власти также обращают внимание вологжан, что большинство услуг доступны к получению в онлайн режиме через Единый портал государственных услуг.

Тэги: МФЦ, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
17.03.2020 [БлогоVO]

Дорога жизни через Северную Двину

882
1
17.03.2020 [Общество]

20 марта начнутся взрывные работы на затороопасных участках рек в Великоустюгском районе

1469
1
17.03.2020 [БлогоVO]

Домовая роспись по берегам реки Вага

945
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанина оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу из автомата в новогоднюю ночь
Вологодские МФЦ с 20 марта принимают жителей только по предварительной записи
В Череповце для бизнесменов открыли «горячую линию» по форс-мажорам из-за коронавируса
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?
Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию
Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова
 


19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

961
0
20.03.2020 [БлогоVO]

Проект трансформации пространства парка КиО

34
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

619
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика