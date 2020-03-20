В Череповце для бизнесменов открыли «горячую линию» по форс-мажорам из-за коронавируса

20.03.2020 [Общество]

«Агентство городского развития» Череповца запустило горячую линию для предпринимателей для консультации по форс-мажорам, возникшим из-за пандемии коронавируса. Звонки принимаются в будни с 8.30 до 17:30 по телефонам (8202) 20-19-25, 20-19-28.

— Задача горячей линии — упорядочить обращения, предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Кроме того, отдельно принимаются предложения от бизнеса по минимизации экономических последствий коронавируса COVID-1 в разных сферах экономической деятельности, — сообщается на сайте Агентства.

По данным организации, ежедневно к ним обращаются десятки предпринимателей, столкнувшихся с обстоятельствами непреодолимой силы.

 

Тэги: коронавирус, бизнес
Сюжет: Пандемия коронавируса

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