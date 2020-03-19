Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова

19.03.2020 [Культура]

Юношеский центр имени Владимира Тендрякова приглашает вологжан посетить виртуальную выставку «Военные дороги вологжанина Петра Сотникова». Это совместный проект областной библиотеки и Государственного архива Вологодской области, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Имя Петра Александровича Сотникова хорошо известно старшему поколению вологжан. Он долгие годы был фотокорреспондентом газеты «Красный Север», - сообщается в пресс-релизе "Тендряковки". - 41-летний Петр Александрович ушел на фронт в первый день войны, а в майские дни 1945 года расписался на стенах поверженного рейхстага. Четыре года он нес службу в редакции газеты «Защитник Отечества» 43-й Армии и в газете «Боевой призыв» 61-й Армии. Одновременно капитан Сотников был внештатным корреспондентом фотохроники ТАСС. Со своим фотоаппаратам дважды выходил из окружения в 1941-м на подступах к Москве, ходил в атаки в Белоруссии, снимал последние дни войны на улицах германской столицы, встречал американцев на Эльбе, присутствовал на первых парадах у Бранденбургских ворот поверженного Берлина, освещал визит в Германию маршала Буденного.

Многие кадры сотниковской фотолетописи войны вошли в фонд фотохроники ТАСС, стали частицей истории страны. На виртуальной выставке представлены более двух десятков военных снимков Петра Сотникова и некоторые факты его биографии.

 

Тэги: выставка, фото, ВОВ

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