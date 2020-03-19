22-летний череповчанин украл из квартиры родственницы ювелирные украшения

19.03.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений у местной жительницы. 

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что из её квартиры на улице Луначарского пропали украшения на сумму 82 тысяч рублей. Эксперт-криминалист установил, что замок в квартиру был вскрыт путём подбором ключа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний родственник потерпевшей. Он рассказал, что знал о хранящихся в квартире ювелирных украшениях. Ключ от квартиры у него был. Вырученные от продажи украшений деньги он потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: кража

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