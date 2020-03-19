У жителя Тарногского района украли канистру с дизельным топливом, пока он был в армии

19.03.2020 [Происшествия]

В Тарногском районе полицейские раскрыли кражу дизельного топлива у 19-летнего жителя деревни Каплинское.

Потерпевший пояснил, что в конце июня 2019 года устраивал проводы в армию. Во время празднования он попросил своего дядю привезти ему 50 литров дизеля. Родственник привёз топливо и оставил канистру около бани, о чём сообщил племяннику.

«В середине февраля 2020 года, когда тарножанин вернулся домой, ему позвонила неизвестная девушка и сказала ему: «Если у него пропало дизельное топливо, то это сделал его знакомый». Подойдя к бане, молодой человек не обнаружил канистру. Причиненный ущерб составил порядка 3 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний знакомый потерпевшего, который признался в содеянном.

«Он рассказал стражам правопорядка, что днем в конце августа заходил в гости к знакомым и, увидев у бани большую серую пластиковую канистру, вспомнил, что про разговор знакомого с родственником про топливо. Дождавшись ночи, злоумышленник взял емкость с дизелем и, оттащив ее, спрятал в своем гараже. На следующий день он продал ее водителю грузового автомобиля КАМАЗ за 1000 рублей. А вырученные деньги потратил на собственные нужды», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи топлива возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. В ходе предварительного расследования мужчина возместил потерпевшему причинённый ущерб, купив ему 50 литров дизельного топлива.

Тэги: кража, курьезы

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