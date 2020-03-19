В Бабушкинском районе незаконно вырубили леса на 4,8 млн рублей

11 жителям Вологодской области предъявлено обвинение в незаконной рубке древесины с ущербом в 4,8 млн. рублей. Всего, под подсчетам полицейских, фигурантами дела было заготовлено 260 кубометров деревьев лиственных и хвойных пород.

— В ходе предварительного следствия оперативным путем установлено, что одиннадцать мужчин в возрасте от 30 до 57 лет на территории Бабушкинского района с целью личного обогащения заготавливали древесину без оформления соответствующей документации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), а также по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Ведется следствие.