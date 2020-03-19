Житель Череповецкого района угрожал полицейскому пневматическим пистолетом

19.03.2020 [Происшествия]

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, угрожавшего полицейскому пневматическим пистолетом.

По версии следствия, 27 февраля 2019 двое сотрудников полиции, проверяя сообщение о происшествии, связанным с подозреваемым, пришли к нему домой.

«Последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внезапно достал пневматический пистолет и направил на участкового уполномоченного полиции. Своими действиями он создал реальную угрозу применения насилия к представителю власти. Сотрудникам полиции удалось отобрать оружие и задержать правонарушителя», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствие устанавливает все обстоятельства деяния, в том числе причины агрессивного поведения мужчины. Расследование уголовного дела продолжается

Тэги: оружие, угрозы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
17.03.2020 [Общество]

«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

2534
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию
Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
22-летний череповчанин украл из квартиры родственницы ювелирные украшения
Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн
Областной суд и приставы в Вологде прекратили личные приемы жителей из-за коронавируса
У жителя Тарногского района украли канистру с дизельным топливом, пока он был в армии
 


19.03.2020 [Общество]

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

1192
0
19.03.2020 [БлогоVO]

Реалити-шоу заречной стороны Великоустюгского района «Остаться в живых»

233
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

519
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика