Житель Череповецкого района угрожал полицейскому пневматическим пистолетом

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, угрожавшего полицейскому пневматическим пистолетом.

По версии следствия, 27 февраля 2019 двое сотрудников полиции, проверяя сообщение о происшествии, связанным с подозреваемым, пришли к нему домой.

«Последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внезапно достал пневматический пистолет и направил на участкового уполномоченного полиции. Своими действиями он создал реальную угрозу применения насилия к представителю власти. Сотрудникам полиции удалось отобрать оружие и задержать правонарушителя», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствие устанавливает все обстоятельства деяния, в том числе причины агрессивного поведения мужчины. Расследование уголовного дела продолжается