Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

Елена Петряева

Во время утреннего совещания у мэра Вологды 19 марта заместитель Сергея Воропанова Вадим Цепа обратился к руководителям коммерческих учреждений дополнительного образования Вологды с просьбой о закрытии учреждений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Сегодня на каникулах находятся муниципальные учреждения дополнительного образования. Принимая такие меры, мы убедительно просим принимать аналогичные меры и в бизнес-сегменте. Над этим еще будем работать, - отметил заместитель мэра Вологды Вадим Цепа. - Все учреждения, на которых организовывали массовые физкультурные мероприятия, такие как ледовая арена, бассейн «Динамо», они также приостановили свою деятельность. Сфера культуры проводит аналогичные мероприятия. На уровне муниципальных учреждений мы приняли все меры, и сейчас осуществляем контроль на уровне отраслевых управлений за соблюдением этих мер.

Как относятся к закрытию коммерческих учреждений дополнительного образования Вологды их руководители? NewsVo взял комментарии у трёх представителей разных направлений допобразования.

«Мы следим за ситуацией и призываем всех родителей сохранять спокойствие»

- Мы принимаем все меры для обеспечения санитарных норм. Проводится проветривание каждый час и регулярная влажная уборка поверхностей, также есть в наличии антибактериальные средства и антисептики, - говорит Павел Молчанский, руководитель школы иностранных языков "English for You". - Часть родителей приняла решение о переходе на дистанционное обучение. И сейчас мы проводим меры по техническому обеспечению этого процесса. Другие родители склоняются к тому, чтобы дети занимались, как и раньше. Учитывая небольшие объёмы группы: 4-6 человек, это, в принципе, возможно. Но на данный момент никакого официального распоряжения не вышло, чтобы частные учреждения дополнительного образования прекращали работу и переводили всех своих учащихся на дистанционное обучение. Мы следим за ситуацией и призываем всех родителей сохранять спокойствие. И, конечно, будем принимать все меры, чтобы соблюдать все санитарные нормы.

В школе иностранных языков "English for You" продолжаются занятия в малых группах и идёт подготовка к переходу на онлайн обучение. Фото из группы клуба.

«Перевели детей на онлайн обучение. Используем опыт коллег из Италии»

- С 18 марта была приостановлена работа спортивного комплекса «Юбилейный», занятия всех секций там прекратились. Нам нужно было срочно искать выход, - рассказывает Константин Будыльников, руководитель российского центра Капоэйры в Вологде. - За два дня до этого появлялась информация об этой возможности. И мы узнали, что уже около трёх недель один наш знакомый итальянский центр капоэйры ведёт онлайн тренировки. Потому что вся Италия закрыта, им нельзя на улицу выходить, карантин. Там ведутся онлайн тренировки для детей и для взрослых. Я сам попробовал эту систему, пообщался с мастером. И с 18 марта всех детей, которые у нас занимались в спорткомплексе «Юбилейный», мы перевели на онлайн обучение. Что это такое? Дети тренируются дома или у бабушки. Для тренировки нужно небольшое пространство, у нас есть варианты проведения тренировок в небольшом пространстве. Тем более, что у коллег трёхнедельный опыт был уже наработан.

Российский центр капоэйры в Вологде перешел на дистанционное обучение. Фото со страницы Константина Будыльникова

Наша задача не учить новому, а закреплять старое. Чтобы ребёнок научился тренироваться дома, не потерял спортивную форму, сохранил эмоциональную связь со своим тренером и не потерял интерес к занятиям. Мы провели три таких онлайн тренировки и продолжаем проводить. Что можно сказать на данный момент? Все дети занимаются хорошо, этот новый подход вызывает у них интерес. Это работает и в России, и в Италии. Я видел, как там дети занимаются, и по одному и по двое. Дети 4-6 лет занимаются вместе с родителями, которые им помогают. Те, кто занимаются довольны. У тех, кто пока не занимается онлайн, есть некоторые сомнения: не знают, как подключить программу, «мы не умеем», стесняются, или «мы за живое общение». Но те родители, которые «на ты» с компьютером с радостью восприняли эту возможность. Система очень простая. Нужно скачать и установить специальную программу, которая предоставляет возможность ведения видео-конференции. В процессе занятия ребёнок видит тренера, а тренер видит ребёнка и всё, что он делает. Мы можем комментировать его движения и правильность выполнения упражнений. Для нас это тоже, конечно, всё новое, но мы поняли, как оно работает, сейчас нарабатываем опыт. Создаём возможность движения для детей, которые оказались дома, пока внутренняя мотивация к самостоятельным занятиям у них ещё не сформирована.

«В этой ситуации частники, конечно, менее защищены. В отличие от бюджетников, которые на ставке и все равно получат зарплату»

- Клуб VolBIT закрыт с 18 марта по 1 апреля. Решение принимали исходя из здравого смысла. Если задача карантина - самоизоляция, то поездка детей в общественном транспорте и занятия в кружке создают дополнительный риск передачи вируса. Защита должна быть равномерной и равнопрочной «по всем фронтам». Я не специалист и не компетентен в самой оценке правильности выбранных мер по профилактике и защите от вируса. Доверяю тем, кто принимал решение, - говорит Павел Горбунов, руководитель компьютерного клуба VolBIT. - В этой ситуации частники, конечно, менее защищены, так как для них занятия детей в кружках - это способ зарабатывать себе на жизнь. Отмена занятий для них болезненна, особенно на продолжительный период. В отличие от бюджетников, которые на ставке и все равно получат зарплату.