В Вологодском районе депутат-единоросс занизил свой доход на 2 млн рублей

В Вологодском районе полномочия депутата одного из сельских поселений прекращены досрочно из-за сокрытия им своих доходов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным NewsVo, речь идет о депутате совета Спасского сельского поселения Степане Ерощенко, избранном в 2017 году от «Единой России».

Прокуратура Вологодской области сообщает, что нарушения были выявлены во время проверки сведений о доходах, расходах и имуществе народного избранника за 2018 год.

— В ходе проверки установлено, что в справке депутатом занижен доход на сумму, превышающую 2 млн. рублей, не отражены сведения о наличии в собственности земельного участка общей площадью 915 кв. м., а также о владении счетами в банке. Кроме того, депутат не указал, что он являлся учредителем двух коммерческих организаций и владел акциями одного из публичных акционерных обществ, — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в администрацию Вологодского района требование прекратить полномочия депутата. Это требование было выполнено решением совета поселения, с 12 марта 2020 года полномочия Степана Ерощенко как депутата прекращены.

По данным базы «Контур Фокус», Степан Иванович Ерощенко является учредителем ООО «Вторпласт» и ООО «Каркасное домостроение +»