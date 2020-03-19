Череповчанка перевела мошенникам 130 тысяч рублей, надеясь улучшить кредитную историю

130 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Череповца, надеясь оформить кредит. Информацию о займах 34-летняя женщина искала в интернете.

— На одном из сайтов она нашла выгодное предложение и позвонила по контактному номеру телефона. Мужчина сказал, что без труда поможет сделать заявку. Через некоторое время менеджер перезвонил и сообщил, что у женщины плохая кредитная история, взять кредит будет сложнее, поэтому нужно перевести денег для правки кредитной истории. Затем мужчина звонил еще несколько раз и просил средства на страховку и оплату комиссии за перевод средств, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще одно заявление о мошенничестве поступило накануне полицейским в городе Красавино Великоустюгского района. Там 41-летней женщине в одной из соцсетей написал мужчина и предложил преумножить свой капитал.

— Женщина была с ним не знакома, но состояла в одной из мотивационных групп, поэтому поверила и перевела незнакомцу 17 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина обещал выгодно вложить средства и затем вернуть гораздо больше, однако после получения денег он сразу прекратил общение с потерпевшей. Та поняла, что стала жертвой мошенника.