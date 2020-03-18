Оперативные совещания администрации Вологды будут транслировать в интернете

18.03.2020 [Общество]

Администрация Вологды раз в месяц будет транслировать в интернете оперативные совещания. Первая трансляция состоится завтра, 19 марта, в 9.00. 

«Мы обсуждаем на этих совещаниях серьезные, злободневные вопросы, и будет правильным, если жители нашего города будут в курсе, какие задачи мы ставим. Первая такая онлайн-трансляция пройдет 19 марта, я приглашаю всех заинтересованных вологжан присоединиться к ее просмотру. Уверен, это будет и интересно, и полезно, возможно, жители получат ответы на многие свои вопросы», — цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

Онлайн-трансляция оперативного совещания с руководящим составом города Вологды будет организована на официальных страницах мэра ВКонтакте и Facebook, официальном сайте городской администрации,, а также сайте «Вологда.РФ». Начало в 9.00.



 

Тэги: администрация Вологды

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