Оперативные совещания администрации Вологды будут транслировать в интернете

Администрация Вологды раз в месяц будет транслировать в интернете оперативные совещания. Первая трансляция состоится завтра, 19 марта, в 9.00.

«Мы обсуждаем на этих совещаниях серьезные, злободневные вопросы, и будет правильным, если жители нашего города будут в курсе, какие задачи мы ставим. Первая такая онлайн-трансляция пройдет 19 марта, я приглашаю всех заинтересованных вологжан присоединиться к ее просмотру. Уверен, это будет и интересно, и полезно, возможно, жители получат ответы на многие свои вопросы», — цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.