В Петербурге арестовали группу банковских мошенников, действовавших на территории Вологодской области

Членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и легализацией денег на территории Вологодской области, задержали в Санкт-Петербурге. ОПГ действовала в нескольких регионах.

— В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Комсомольска-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность путем создания финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для выполнения незаконных банковских операций, — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным представителей ведомства, часть денег, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для покупки недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт».

По месту проживания фигурантов дела, в их офисах нашли документы, подтверждающие преступную деятельность, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денег.