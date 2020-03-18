В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски

18.03.2020 [Общество]

Осужденных исправительной колонии № 17 в Шексне привлекут к изготовлению медицинских масок. Об этом NewsVo стало известно из собственных источников, в учреждение уже завезли материал.

Чтобы получить официальный комментарий вологодского УФСИН по этому поводу, мы направили в ведомство официальный запрос, но ответа на него пока не получили. 

На сайте УФСИН по Вологодской области сообщается, что на территории ИК№ 17 работает швейное производство.

— Сегодня ассортимент выпускаемой швейной продукции насчитывает более сотни наименований от рукавиц, костюмов и палаток до чехлов на бронетранспортеры, танки и даже самолеты. Выпускаемая продукция: палатки различной модификации и сопутствующая продукция к ним, тенты автомобильные, поддоны, спецодежда, рукавицы.

Скриншот документа, выложенного на сайте УФСИН по Вологодской области

Утром 18 марта сайт РБК сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минобороны, Минпросвещения и ФСИН обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты. Издание отмечает, что медицинские маски осужденные будут производить ежедневно.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

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