В Соколе представившиеся полицейскими мошенники поменяли деньги пенсионерки на билеты «банка приколов»

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали четыре заявления от жителей, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила 213 тысяч рублей.

Так, жительница Сокола сообщила правоохранителям о социальном мошенничестве. Женщина рассказала, что к её 92-летней матери пришли неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что у неё дома находятся фальшивые деньги. «Полицейские» предложили обменять купюры на настоящие. Пенсионерка согласилась, отдала злоумышленникам 21 тысячу рублей и получила взамен банкноты «банка приколов».

«В Череповце женщине 1979 г.р. на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения, сообщил о странных списаниях денежных средств. Чтобы остановить незаконные действия, необходимо в телефонном режиме сообщить данные карты, код из СМС-сообщений, а также данные о владельце, на кого она была эмитирована», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Узнав секретные данные череповчанки, мошенники списали с её счёта 72 тысячи рублей.