В Соколе представившиеся полицейскими мошенники поменяли деньги пенсионерки на билеты «банка приколов»

18.03.2020 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали четыре заявления от жителей, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила 213 тысяч рублей.

Так, жительница Сокола сообщила правоохранителям о социальном мошенничестве. Женщина рассказала, что к её 92-летней матери пришли неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что у неё дома находятся фальшивые деньги. «Полицейские» предложили обменять купюры на настоящие. Пенсионерка согласилась, отдала злоумышленникам 21 тысячу рублей и получила взамен банкноты «банка приколов». 

«В Череповце женщине 1979 г.р. на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения, сообщил о странных списаниях денежных средств. Чтобы остановить незаконные действия, необходимо в телефонном режиме сообщить данные карты, код из СМС-сообщений, а также данные о владельце, на кого она была эмитирована», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Узнав секретные данные череповчанки, мошенники списали с её счёта 72 тысячи рублей.

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке
Оперативные совещания администрации Вологды будут транслировать в интернете
Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу
В Петербурге арестовали группу банковских мошенников, действовавших на территории Вологодской области
В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски
В Соколе представившиеся полицейскими мошенники поменяли деньги пенсионерки на билеты «банка приколов»
Музеи Вологодской области закрываются для посетителей до 1 апреля
 


18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

67
0
18.03.2020 [БлогоVO]

Прощай, Лимонов

184
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

395
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика