Музеи Вологодской области закрываются для посетителей до 1 апреля

Сразу несколько крупных музеев Вологодской области 18 марта сообщили о своем закрытии для посетителей до 1 апреля.

— В период с 18 марта по 1 апреля 2020 года для посещения закрыты экспозиции и выставки Вологодского кремля, а также филиалы музея: Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», Дом купца Самарина, Дом-музей Петра I, музей «Литература. Искусство. Век XX», музей «Вологодская ссылка», Дом-музей А. Ф. Можайского и музей «Семёнково». Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, — сообщает Вологодский государственный музей заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник ещё 17 марта накануне сообщил о закрытии всех своих филиалов, а также об отмене всех массовых мероприятий, лекций, встреч и концертов.

Череповецкое музейное объединение, Белозерский краеведческий музей и Тотемское музейное объединение утром 18 марта сообщили о закрытии.

Также сообщил о закрытии до 1 апреля частный Вологодский музей детства.

Вологодская областная картинная галерея сообщает о закрытии трёх филиалов: Дома Корбакова, Мастерской Пантелеева и Шаламовского дома, однако добавляет, что информационные проекты галереи на сайте и в социальных сетях продолжат свою работу.