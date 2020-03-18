В Череповце закроют здание детсада на проспекте Строителей, 23

В Череповце в июне 2020 года закроют здание детского сада №55 на проспекте Строителей, 23. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

В данный момент в саду работают пять групп для детей раннего возраста. Воспитанников - около 100 человек – планируется перевести в другие корпуса детсада №55 – на пр. Строителей 17 и пр. Строителей 9. Также будут предложены места в других детских садах города.

Здание было построено в 1962 году и сейчас требует серьёзных трат на ремонт и реконструкцию.

«Это здание одним из первых построено в Индустриальном районе. Там располагались и по сей день располагаются ясли. Отдаем здание городу и устраиваем деток на новый учебный год в другие здания. Главное сейчас — провести родительские собрания, чтобы ознакомить с решением родителей… Следующий этап — работа с сотрудниками. Им будут предлагаться вакансии. Возможно, люди захотят перейти в сад рядом с домом. Все будут трудоустроены», - рассказала заместитель начальника управления образования Светлана Заварзина.

После закрытия сада здание передадут городу. Его дальнейшая судьба пока не решена.