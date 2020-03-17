В Грязовце суд оштрафовал экс-руководителя строительной фирмы за сокрытие от налоговой 8 млн. рублей 

В Грязовце суд вынес приговор 41-летнему бывшему гендиректору строительной фирмы, признанному виновным в сокрытии 8 миллионов рублей средств организации от налогов.

Суд установил, что в 2017 году у строительно-монтажной фирмы, которой руководил обвиняемый, возникла налоговая задолженность, и её гендиректор скрыл средства организации от налогов.

«По его указанию в период до июня 2018 года дебиторы общества перечисляли денежные средства на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов. Таким образом, руководитель общества умышленно исключил возможность бесспорного списания налоговыми органами указанных средств для погашения недоимки в размере свыше 8 млн рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 4 миллионов рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей.