Вологодского бизнесмена, который не оформлял договоры с работниками,оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Бабушкинском районе суд привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудовых отношений с 19-летним работником. Нарушение выявила проверка, проведённая районной прокуратурой.

«Надзорными мероприятиями установлено, что вопреки требованиям статей 16, 67 Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Миньковское Бабушкинского муниципального района, к трудовой деятельности привлечен 19-летний житель Никольского района без надлежащего оформления трудовых отношений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Ранее предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был оштрафован судом на 5 тысяч рублей. Приняв этот факт во внимание, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. На момент рассмотрения дела, выявленное нарушение было устранено, отмечает пресс-служба областной прокуратуры.