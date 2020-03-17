В Вологодском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного водителя

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя без прав, который не реагировал на требования сотрудников ГИБДД об остановке. Чтобы остановить машину, правоохранители были вынуждены применить оружие.

Информация о том, что по автодороге Вологда-Ростилово в направлении Вологды движется автомобиль «ВАЗ-2112», водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения, поступила патрульным ГИБДД утром 9 марта. Особой приметой было отсутствие у авто переднего бампера и одного номера.

«Во время движения по загородной дороге полицейские обратили внимание на двигавшийся во встречном направлении автомобиль, схожий по приметам. Стражи порядка развернулись, включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы. Инспекторы ДПС начали преследовать отечественный автомобиль, неоднократно требуя от водителя остановиться. Но автомобиль, нарушая ПДД, продолжал дальнейшее движение в сторону Вологды, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Тогда одним из инспекторов было принято решение о применении оружия для остановки Лады. Полицейский произвел один предупредительный выстрел в воздух в безопасном направлении и 4 по колесам ВАЗа. Даже с поврежденным передним левым колесом легковушка продолжила движение, игнорируя законные требования полицейских об остановке», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Автомобиль удалось остановить у дома №16 по улице Текстильщиков в Вологде. Водителя задержали. Им оказался ранее судимый 27-летний вологжанин. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Полицейские установили, что задержанный ранее не получал водительских прав. В отношении него составлены административные материалы. В настоящее время судом ему избрана мера пресечения в виде административного ареста.