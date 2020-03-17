Бесплатные саженцы в рамках проекта «Дерево семьи» могут получить жители Вологодской области

Саженцы нескольких видов деревьев могут бесплатно получить жители Вологодской области. С 16 марта по 17 апреля каждый желающий сможет принять участие в проекте «Дерево семьи», который реализуют представители общественного движения «Родной лес» на средства президентского гранта.

— Проект направлен на озеленение городских и сельских территорий, — рассказала NewsVo автор проекта Лариса Тимошенко. — Это может быть, как общественная, так и частная территория. Каждой желающей семье Вологодской области будет предоставлена возможность высадить своё «дерево семьи» и обозначить это дерево памятной табличкой. В дальнейшем, семья, посадившая своё дерево или несколько деревьев, будет наблюдать и ухаживать за ними.

Среди предлагаемых саженцев: дубы, липы, кедры, туи, пихты, вишни, груши, черешни, ясени, сосны, а также несколько видов клёнов, рябин и яблонь.

Для того, чтобы стать участником проекта, взять саженцы и устроить зелёную зону в своём населенном пункте Вологодской области, нужно направить письмо-заявку по адресу: rodnoyles@gmail.com. Если вы планируете засаживать новыми деревьями общественные территории, необходимо согласовать ваши планы с местными органами власти.