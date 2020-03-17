«Фабрика добрых дел» депутата Холодова запустила круговорот помощи среди вологжан

17.03.2020 [Общество]
«Фабрика добрых дел» депутата Холодова запустила круговорот помощи среди вологжан

За помощью волонтеров проекта «Фабрика добрых дел» обратились Леонид Михайлович и Ася Георгиевна. Пенсионеры приобрели новый планшет, но с его настройкой возникли проблемы. И они обратились к волонтерам проекта.
«Из интернета узнали о волонтерах «Фабрики добрых дел». Нужно было настроить планшет, подключить его к интернету, и заодно вставить лампочку в люстру в комнате. Спасибо большое за работу», - рассказала Ася Георгиевна.
В ответ на помощь супружеская пара решила присоединиться к акции по сбору книг для сельской библиотеки и передала несколько книг Василия Шукшина. Такую акцию «Фабрика добрых дел» запустила по просьбе Покровской библиотеки Вашкинского района.

«Фабрика добрых дел» - это такой круговорот добра, - комментирует Антон Холодов. - Волонтеры смогли помочь пенсионерам с настройкой техники, а они в свою очередь отдали книги из личной библиотеки для детей из Вашкинсокго района. Мы рады всем, кто готов помогать. Если вы тоже хотите творить добрые дела, присоединяйтесь к нашей «Фабрике добрых дел».

Добавим, что «Фабрика добрых дел» помогает пенсионерам, матерям-одиночкам, ветеранам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям в решении небольших бытовых проблем.

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