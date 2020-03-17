«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

17.03.2020 [Общество]

Организаторы решили перенести акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» на осень.

— Решение о переносе Тотального диктанта на осень было самым сложным для организаторов за всю историю проекта, но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, — объясняют решение организаторы.

«Тотальный диктант» — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие.

Автором текста для «Тотального диктанта-2020» стал Андрей Геласимов. Писатель уже рассказал журналистам, что материал будет посвящён жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Тэги: Тотальный диктант, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

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