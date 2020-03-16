Вологжанка пыталась вывезти неоплаченные товары из магазина одежды в детской коляске

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 34-летнюю местную жительницу, пытавшуюся похитить одежду из магазина в торговом центре на Окружном шоссе.

«Сотрудникам Росгвардии охранник магазина рассказал, что одна из покупательниц с детской коляской выезжала из торгового зала и на выходе сработали рамки антикражи. Женщина пыталась вывезти неоплаченные джинсы», - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии

Осмотрев коляску, правоохранители выяснили, что изнутри она была покрыта материалом, блокирующим сигнал антикражных рамок. Кроме того, в коляске были обнаружены куртка и другие предметы гардероба, не оплаченные на кассе. Общая стоимость похищенной одежды составила около 8 тысяч рублей.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.