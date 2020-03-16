Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат Европы и финальный этап Кубка мира по спортивному ориентированию. За золотые медали в четырех гонках на протяжении всей недели боролись 121 спортсмен из 15 стран. В программе были спринт, средняя дистанция, спринтерская эстафета и длинная дистанция. В заключительный день прошли эстафеты.

Мужская сборная России заняла первое место. Владислав Киселев, представляющий первую российскую эстафетную команду, сразу же вышел вперед и передал эстафетную палочку своему одноклубнику Сергею Горланову с преимуществом в три минуты. Сергей Горланов, как и в предыдущих гонках, показал отличную скорость и тщательный выбор своих трасс. Андрею Ламову оставалось только четко пройти оставшуюся часть маршрута, и он сделал это великолепно. Слаженная работа принесла сборной России “золото " чемпионата Европы.



“Во время эстафеты нельзя расслабляться. Сергей и Влад хорошо выступили, и я понимал, что они дадут мне хорошее преимущество, но все равно был готов к тяжелой работе. Профиль трассы очень заметный, спуски крутые, поэтому в самом конце я упал, лыжа ушла в снег и я долго не мог ее вытащить”, – поделился череповчанин Андрей Ламов в интервью



Отметим что в общем зачете Кубка мира сезона 2019/20 Андрей Ламов занял второе место.

