В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»

16.03.2020 [Общество]

Бесплатные занятия оздоровительной верховой ездой для детей с инвалидностью и членов их семей начинаются в вологодском конно-спортивном клубе «Виват». Проект «Доктор лошадь -3» реализуется на средства гранта президента. Он включает в себя курс занятий по иппотерапии (оздоровительной верховой езде), мастер-классы, специализированные соревнования, конкурсы, конные шоу и другие мероприятия.

Стать участниками проекта могут дети с особенностями развития в возрасте от одного года, проживающие в Вологде и Вологодской области.

— Уже третий год Вологодская городская общественная организация «Конно-спортивный клуб «Виват» проводит бесплатные занятия по иппотерапии и социально-психологической реабилитации для детей-инвалидов и членов их семей, — сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Записаться на бесплатные занятия по иппотерапии можно по телефону: 8-900-534-5475.

Тэги: конный спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Двое детей провалились под лед в Вологде
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя
Суд обязал администрацию Вологды выплатить бизнесмену Игорю Смирнову 11,5 млн рублей
Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова
10.03.2020 [БлогоVO]

Я напишу кейс «Rosneft: a series of great mistakes» и буду читать его в бизнес-школах

1692
0
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

4594
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области вводят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса
С 17 марта в Вологодском госуниверситете перейдут на дистанционное обучение
В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»
С 23 марта студентов Череповецкого госуниверситета переведут на дистанционное обучение
Спасенная из реки в Вологде десятилетняя девочка в больнице с обморожением рук
Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Вологжанин отсудил у предпринимателя 198 тысяч рублей компенсации за бракованную видеокарту
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

4594
0
16.03.2020 [БлогоVO]

Не знал ,что в Вологде есть зубры

246
0
13.03.2020 [Обзор Прессы]

Чтобы не заболеть коронавирусом, очень важно мыть руки. Как делать это правильно?

618
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика