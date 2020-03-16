В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»

Бесплатные занятия оздоровительной верховой ездой для детей с инвалидностью и членов их семей начинаются в вологодском конно-спортивном клубе «Виват». Проект «Доктор лошадь -3» реализуется на средства гранта президента. Он включает в себя курс занятий по иппотерапии (оздоровительной верховой езде), мастер-классы, специализированные соревнования, конкурсы, конные шоу и другие мероприятия.

Стать участниками проекта могут дети с особенностями развития в возрасте от одного года, проживающие в Вологде и Вологодской области.

— Уже третий год Вологодская городская общественная организация «Конно-спортивный клуб «Виват» проводит бесплатные занятия по иппотерапии и социально-психологической реабилитации для детей-инвалидов и членов их семей, — сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Записаться на бесплатные занятия по иппотерапии можно по телефону: 8-900-534-5475.