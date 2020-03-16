Умер вологодский музыкант Сергей Демин

Скончался вологодский музыкант Сергей Демин. Об этом в соцсетях 16 марта сообщили его друзья.

— Сегодня умер мой друг Сергей Демин. Голос Команды КВН Вооруженных сил России «Эскадрон гусар». Чемпион Высшей лиги КВН. Человек, который оставался жизнерадостным при любых обстоятельствах. И всегда мечтал только об одном — чтобы его слышали. К сожалению, он ушёл, так и не успев полностью реализовать свой талант и применить всю свою энергию. У него много друзей по всему свету, — написал на своей странице Владимир Ераносян.

Сергей умер в Германии, где работал над новым музыкальным проектом. 11 апреля музыканту исполнилось бы 50 лет.

— Жил музыкой, песней и любовью к малышке — оставил после себя память друзей и дочку… — пишет Ераносян.

Музыка для Сергея Демина всегда имела особое значение, с юных лет он занимается пением. С 1973 по 1983-е гг. Сергей был солистом Вологодского хора мальчиков под управлением заслуженного работника культуры РФ Маргариты Недзельской. Уже в то время он стал лауреатом многочисленных детских вокальных конкурсов и фестивалей («Веселые нотки», «Артековские зори» и др.). С 1983 по 1985 гг. был солистом ВИА «Форум» ДКЖ (Вологда). С 1985 по 1987 гг. – исполнитель в ВИА «Каскад» ДКС «Спектр» (Вологда). С 1987 по 1991 гг. выступал в рок-группе «Атлант» ЛВИК (Львов). С 1990 по 1998 годы – музыкальный руководитель и участник команды КВН Высшей лиги – чемпиона сезона 1995 г. – «Эскадрон гусар». 1990 – 1991 гг. – вокалист рок-группы «Первое причастие» Театра песни А. Пугачевой.

С 2003 года началась его активная гастрольная деятельность. Сергей Демин выпустил несколько альбомов и в 2011 году стал обладателем I премии Международного конкурса «Хорошая песня», отмечает cultinfo.ru.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2012 году песня Сергея Демина «Здравствуй, Олимпиада!» вошла в десятку лучших по итогам смс-голосования, которое объявила одна из федеральных радиостанций. Победители исполнили свои композиции со звездами российской эстрады. Сергей записал песню с Жасмин в числе первых и признался, что их дуэт удался.