Вологжанин отсудил у предпринимателя 198 тысяч рублей компенсации за бракованную видеокарту

В Вологде суд взыскал с предпринимателя 198 тысяч рублей в пользу местного жителя, купившего у него бракованную видеокарту.

«В январе 2018 года Алексей Г. приобрел у ИП видеокарту за 67 400 рублей. В ноябре этого же года он передал ее ИП для проведения диагностики, так как с видеокартой периодически не запускался ПК, гудели кулеры, пропадало изображение. Согласно акту от 15 ноября 2018 года продавец не обнаружил неисправности в работе карты. На следующий день Алексей Г. вновь передал товар продавцу на проверку и указал, что через час-полтора работы пропало изображение, устройство нагрелось до 60 градусов, стали шуметь кулеры, пропала картинка», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Видеокарта находилась в ремонте до 24 декабря 2018 года. В предоставлении аналогичной карты на период ремонта покупателю было отказано, несмотря на соответствующее заявление. 27 декабря Алексей Г. обратился к ИП с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, поскольку вновь обнаружил аналогичные неисправности в работе устройства. Видеокарта была передана продавцу, о чём был составлен соответствующий акт. В феврале 2019 года Алексею предложили получить аналогичную карту с другим серийным номером, но он отказался. Юридическая компания, действующая в интересах покупателя, обратилась в суд с иском к ИП о взыскании стоимости товара, неустойки, морального вреда и штрафа.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и взыскал с предпринимателя 88 тысяч рублей в пользу Алексея Г. и 10 тысяч рублей штрафа в пользу юридической компании, представлявшей интересы покупателя. Такое решение не устроило обе стороны, и они обжаловали его в Вологодский областной суд, который увеличил сумму компенсации покупателю до 198 тысяч рублей. Кроме того, размер штрафа ИП в пользу юридической компании был также увеличен до 39 679 рублей.