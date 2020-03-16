Череповчанин за тысячу рублей согласился стать фиктивным директором фирмы

16.03.2020 [Общество]

В Череповце будут судить 37-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).

«По версии следствия, в августе 2019 года 37-летний безработный житель Череповца за обещанное денежное вознаграждение предоставил третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписал документы, на основании которых стал подставным руководителем созданного общества с ограниченной ответственностью. При этом, обвиняемый не намеревался управлять фирмой. Своими действиями мужчина способствовал внесению в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений об указанной организации», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что нуждался в деньгах и получил за свои услуги 1000 рублей от неизвестного лица. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит крупный штраф, либо до 240 часов обязательных работ, либо исправительные работы сроком до 2 лет.

 

Тэги: паспорт, директор

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