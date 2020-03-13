22-летний вологжанин купил в рассрочку ВАЗ и сдал в металлолом, не расплатившись

В Вологде сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в мошенничестве и серии краж из автомобилей.

«В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что в прошлом году продал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2115. Но одним из условий договора был пункт, в котором было указано, что покупатель оплатил лишь часть стоимости, а остальную отдаст позже. Через некоторое время молодой человек перестал отвечать на звонки, а деньги так и не вернул. Ущерб заявитель оценил в 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и рассказал, что не собирался отдавать оставшуюся сумму продавцу и купил машину для того, чтобы сдать её в металлолом. За сданный «ВАЗ» он выручил 7 тысяч рублей.

Мужчина также признался в хищении аккумуляторов и запчастей из трёх автомобилей летом 2019 года. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

По всем фактам краж и мошенничества возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.