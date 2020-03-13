Жителя Никольского района оштрафовали на 6 тысяч рублей за дачу ложных показаний

13.03.2020 [Общество]

В Никольском районе суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиняемому в даче заведомо ложных показаний.

Как установлено судом, 4 сентября мужчина, участвуя в заседании суда по уголовному делу о краже в качестве потерпевшего и зная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, сообщил суду, что обвиняемый возместил ему причинённый материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей. Эта информация оказалась ложной. 5 сентября 2019 года суд вынес приговор обвиняемому. 8 ноября 2019 года приговор был изменён, поскольку выяснилось, что подсудимый не возместил потерпевшему причинённый ущерб.

«Никольчанин вину в предъявленном обвинении признал полностью. Пояснил, что поверил обещаниям осужденного о возмещении им ущерба после вынесения приговора, поэтому при рассмотрении дела дал заведомо ложные показания. Поскольку тот его обманул, ущерб не возместил, он пожалел о своем поступке, был вынужден обжаловать приговор. В совершении преступления раскаялся», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил никольчанину, признанному виновным в даче ложных показаний, штраф в размере 6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: штраф

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