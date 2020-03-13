В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений

В Бабушкинском, Великоустюгском и Шекснинском районах области 15 марта пройдут досрочные выборы глав поселений, сообщает сайт правительства Вологодской области.

— В голосовании, которое будет проходить с 8.00 до 20.00, смогут принять участие более шести с половиной тысяч избирателей, — говорится в сообщении.

Так, в Бабушкинском районе выберут главу и депутатов совета сельского поселения Миньковское, в Великоустюгском районе — глав сельских поселений Марденгское и Самотовинское, в Шекснинском районе — главу и депутатов совета сельского поселения Чебсарское.