В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений

13.03.2020 [Общество]

В Бабушкинском, Великоустюгском и Шекснинском районах области 15 марта пройдут досрочные выборы глав поселений, сообщает сайт правительства Вологодской области.

— В голосовании, которое будет проходить с 8.00 до 20.00, смогут принять участие более шести с половиной тысяч избирателей, — говорится в сообщении.

Так, в Бабушкинском районе выберут главу и депутатов совета сельского поселения Миньковское, в Великоустюгском районе — глав сельских поселений Марденгское и Самотовинское, в Шекснинском районе — главу и депутатов совета сельского поселения Чебсарское.

 

Тэги: выборы

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