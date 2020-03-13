По факту гибели мужчины при обрушении стены в Череповце возбудили уголовное дело

В Череповце по факту гибели 34-летнего рабочего следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла утром 6 марта на Северном шоссе. В доме №46а, в подсобном помещении здания компрессорной ООО «Северхимпром» рабочие разбирали кирпичную стену.

- Вследствие нарушения правил безопасности при выполнении указанных строительных работ произошло обрушение кладки стены, которой завалило работника индивидуального предпринимателя. Пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Ведется следствие, предстоит установить все обстоятельства происшествия.