По факту гибели мужчины при обрушении стены в Череповце возбудили уголовное дело

13.03.2020 [Происшествия]

В Череповце по факту гибели 34-летнего рабочего следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла утром 6 марта на Северном шоссе. В доме №46а, в подсобном помещении здания компрессорной ООО «Северхимпром» рабочие разбирали кирпичную стену.

- Вследствие нарушения правил безопасности при выполнении указанных строительных работ произошло обрушение кладки стены, которой завалило работника индивидуального предпринимателя. Пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Ведется следствие, предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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