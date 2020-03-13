Суд обязал администрацию Вологодского района организовать подвоз детей из деревни Чемоданово в школу

Прокуратура через суд обязала администрацию Вологодского района организовать подвоз детей из деревни Чемоданово в школу поселка Фетинино.

«Отсутствие транспортного обеспечения грубо нарушает право несовершеннолетних на образование, вынуждает добираться до места учебы самостоятельно, в том числе пешком, что создает угрозу их жизни и здоровью. При этом удаленность школы от места жительства несовершеннолетних превышает 2 км», — отмечается в иске прокуратуры.

Суд пришел к выводу, что районные власти не исполняют требования закона «Об образовании в Российской Федерации» и обязал Комитет по образованию и культуре администрации муниципалитета в течение месяца со дня вступления решения в законную силу организовать бесплатную перевозку двух детей из деревни Чемоданово до «Фетининской основной школы» и обратно, на период их обучения.

В 2018 году NewsVo писал о том, что проезжей дороги к Чемоданово просто нет - один подъезд к деревне перепахивает колхоз, а второй в непроезжем состоянии. В районной администрации корреспонденту тогда объяснили, что повлиять на колхоз никак не могут, а на строительство новой дороги нет денег.

«Жители хотят вернуть прямую дорогу от Фетинино до деревни. Принято решение включить эту дорогу в генплан сельского поселения. Планируем выезд с коллегами, чтобы согласовать с сельхозприятиями возможность организации такого проезда в настоящее время. Будем включать на 2020 год ремонт дороги к школе». — написал в июле 2019 года на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

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