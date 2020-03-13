Мошенники похитили 140 тысяч рублей со счета вологжанки с помощью автоответчика

13.03.2020 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.

Так, неизвестные убедили 49-летнюю жительницу Вологодского района установить на свой телефон приложение для удалённого доступа к нему.

«Ничего не подозревающая вологжанка, следуя их инструкциям, зашла в личный кабинет банка в сети Интернет. Используя, только что собранные с помощью приложения данные, мошенники авторизовались в системе и похитили со счета женщины 312 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одной пострадавшей стала 33-летняя вологжанка. Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о несанкционированном списании средств с её счёта. Для отмены этих операций мошенник предложил ей выполнить несколько несложных операций и переключил женщину на автоответчик.

«Механический голос предложил назвать данные банковской карты, а затем после звукового сигнала ввести цифры из смс-сообщения. Женщина не могла подумать, что злоумышленники будут имитировать разговор с автоинформатором, потому выполнила все требуемые действия. Таким образом мошенники получили доступ к личному кабинету интернет банка и похитили со счета вологжанки порядка 140 тысяч рублей», — пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: мошенничество

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