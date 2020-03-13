В Череповце магазинный вор при задержании предъявил паспорт СССР

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего мужчину, который пытался похитить бутылку виски из супермаркета на Советском проспекте.

Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в торговой точке поступил правоохранителям 12 марта около 17-00. Охранник магазина указал прибывшим на место росгвардейцам на посетителя, который пытался пронести бутылку виски в рукаве куртки мимо кассы. Сумма ущерба составила около 900 рублей.

«Росгвардейцы вместе с работниками магазина и подозреваемым просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На них были отчетливо видны все действия нарушителя», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанный признался, что возвращался из гостей и решил взять бутылку виски, но денег на оплату у него не было. Для установления личности мужчина предъявил паспорт СССР и пояснил, что других документов у него нет. Сам он несколько лет проживает в Череповце у знакомых. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.