В Череповецком районе постояльцы дома престарелых живут в постоянной сырости

13.03.2020 [Общество]

Постояльцы дома престарелых в селе Воскресенское-на-Мусоре Череповецкого района вынуждены жить в сырости и с плесенью на стенах. 

В газету «Сельская Новь» Череповецкого района обратилась Нина Коковцева, недавно ей исполнилось 84 года. Женщина – ребенок войны, не понаслышке знает о трудностях того времени. Но и сейчас Нине Павловне приходится нелегко. Восемь лет назад женщина решила переехать в дом ветеранов, так как стало подводить здоровье. Социальное учреждение находится в селе Воскресенском-на-Мусоре в Череповецком районе, в нем живут одинокие пожилые люди. По ее словам, сначала все было хорошо, но потом в ее квартире стали появляться потеки на стенах. Затем стало течь постоянно, и теперь 84-летней женщине зачастую приходится бегать с тряпкой, чтобы ликвидировать потопы. 

Фото газеты "Сельская новь"

«Как дождь, так и течет. Живу я на первом этаже, к соседям схожу на второй, третий - у них стены сухие, а у меня заливает, сырость все время. Тряпки подкладываю, выжимаю. Устаю», - говорит женщина.

Потеки не у одной Нины Павловны, есть и в других квартирах, но ее проблема коснулась больше всех остальных. Три года пожилые люди мучаются, живут в сырости, подкладывают под потоки воды старые тряпки, чтобы не растекалась по всей комнате. 

- Мы обращались в управляющую компанию «Районный жилищник-1», - рассказала журналистке председатель совета дома Нина Киселева. - В 2018-м весной нам ответили, что сделают все до осени того же года, но даже не приехали посмотреть, что творится. Весной 2019 года написали, что вода течет из-за неостекленного балкона, тоже заверили, что исправят ситуацию - теперь уже до декабря.

Слова председателя подтверждают ответы управляющей компании. Сейчас домом руководит УК «Проспект», директором которой является Андрей Сорокин. 

- Приезжали, правда, посмотреть. Посмотрели, оставили лестницу на крышу - так она и стоит на балконе, - и уехали, - переживает председатель совета дома Нина Киселева. - Я много раз звонила директору, он не берет трубку ни городского телефона, ни сотового. В техотделе часто занято, а когда отвечают - говорят, что директора нет на месте. И ничего не добиться. А люди страдают…

Журналисты «Сельской Нови» тоже не смогли дозвониться в УК — Андрей Сорокин трубку не взял, в техотделе сказали, что директора нет на месте.

«Мы попросили передать ему, чтобы он связался с нами по поводу проблемы в Доме ветеранов. Директор нам перезвонил и обещал прислать комментарий. На момент сдачи номера в печать мы его не получили», — пишет издание. 

Тэги: пенсионеры

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