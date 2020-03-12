Вологодские депутаты поддержали законопроект о поправках в Конституцию

12.03.2020 [Общество]

12 марта на внеочередной сессии законодательного собрания Вологодской области депутаты поддержали законопроект о поправках в Конституцию России. Из 33 парламентариев 30 высказались «за», еще трое воздержались.

Фото пресс-службы законодательного собрания Вологодской области

«Внесенные в Законодательное собрание поправки были рассмотрены в трех чтениях Государственной Думой, поддержаны Советом Федерации, и в настоящее время их рассматривают региональные парламенты. Всего их около 200. Инициатором внесения поправок был президент страны Владимир Владимирович Путин. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию в январе этого года он озвучил основные изменения, которые возможно внести в Конституцию, - напомнил председатель ЗСО Андрей Луценко. - Очень важно, что теперь конституционно будет закреплено решение о том, что минимальный размер оплаты труда будет не ниже величины прожиточного минимума, чего не было ранее, обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год, оказание доступной медицинской помощи, семейные ценности, где дети определены как ключевой стратегический приоритет в развитии страны».

Госдума 11 марта 2020 года приняла закон в третьем, окончательном, чтении. Следом его одобрил Совет Федерации ФС РФ. После чего закон, в котором учтено около 200 поправок в конституцию, был направлен в региональные парламенты.

«Мне очень импонирует, чего не было в предыдущей конституции, закрепление культуры как великого наследия многих поколений людей, проживавших на территории российского государства. Когда речь идет о здравоохранении в конституции, то здесь государство берет на себя обязательство, связанное с повышением качества и доступности медицинской помощи. Конечно, над этим нам предстоит практической работы очень много, но, тем не менее, такое право для каждого гражданина заложено. Вообще в конституции очень много внимания уделено социальной проблематике, и это очень верно, это очень правильно, потому что люди должны быть уверены в завтрашнем дне, и этот завтрашний день новые поправки в конституцию дают без сомнения», - отметила председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Заместитель председателя постоянного комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Роман Заварин обратил внимание журналистов на поправку о приоритете конституции над международным правом.

«Я хотел бы заострить внимание на приоритете российского права, нашей конституции над международными нормами. Должен отметить, что это не мы эту норму выдумали – она есть в конституциях других стран – Франции, Италии. И, наверное, она вносится совершенно справедливо – жители нашей страны должны решать, как жить нам, по своим законам. Чтобы нам никто не мог навязывать свою волю из-за рубежа», - сказал Роман Заварин.

Региональные парламентарии оперативно приступили к рассмотрению закона об изменениях в Конституцию. В четверг  во многих субьектах состоялись внеочередные заседания заксобраний и дум. Уже к середине дня 12 марта в Совет Федерации поступили отзывы из 58 регионов.

 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: конституция, ЗСО

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