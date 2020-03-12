В Череповце закрывается детский музыкальный театр

Коллектив бюджетного учреждения культуры «Детский музыкальный театр» в Череповце принял решение о завершении своей деятельности. Сообщение об этом появилось в группе театра в соцсети.

«Это решение связано с серьезными, вескими причинами. Прежде всего, с уходом из жизни в 2017 году автора, создателя и художественного руководителя театра, заслуженного работника культуры России Алексея Николаевича Устинова и по целому ряду административно-организационных причин и оптимизационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детский музыкальный театр — редкая форма работы в России. В разные годы череповецкое учреждение посещали делегации из Швеции, Финляндии, США, Дании, Китая, Индии и других зарубежных стран.

На сайте театра сообщается, что он был создан в мае 1995 года. Тогда ему выделили собственное помещение — бывший кинотеатр «Радуга». За несколько лет старое, запущенное здание стало уютным вторым домом для работников и зрителей театра. На первом этаже располагался театр теней и живой уголок, где жили рыбки, кролик, шиншила, черепаха и др.

В 2011 году здание у театра забрали, вместо него выделили помещения в здании ДК «Строитель».

— От живого уголка остались только петушок Петя и ворон Вася. Чтобы театр не лишили юридической самостоятельности, было написано обращение к президенту, — говорится на сайте.

Зрителям театра от 3 до 10 лет. Сопровождающие детей взрослые — мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги тоже являются зрителями театра. В театре были специально разработаны программы для детей разных возрастов. Каждая программа включает основной музыкальный спектакль, «Музыкальную гостиную», «Почитайку» — звучащие страницы детской литературы, спектакль театра теней. Средняя продолжительность представления — 45 минут.

Мартовские спектакли станут для детского музыкального театра Череповца последними.