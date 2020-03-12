В Череповце закрывается детский музыкальный театр

12.03.2020 [Культура]

Коллектив бюджетного учреждения культуры «Детский музыкальный театр» в Череповце принял решение о завершении своей деятельности. Сообщение об этом появилось в группе театра в соцсети.

«Это решение связано с серьезными, вескими причинами. Прежде всего, с уходом из жизни в 2017 году автора, создателя и художественного руководителя театра, заслуженного работника культуры России Алексея Николаевича Устинова и по целому ряду административно-организационных причин и оптимизационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детский музыкальный театр — редкая форма работы в России. В разные годы череповецкое учреждение посещали делегации из Швеции, Финляндии, США, Дании, Китая, Индии и других зарубежных стран. 

На сайте театра сообщается, что он был создан в мае 1995 года. Тогда ему выделили собственное помещение — бывший кинотеатр «Радуга». За несколько лет старое, запущенное здание стало уютным вторым домом для работников и зрителей театра. На первом этаже располагался театр теней и живой уголок, где жили рыбки, кролик, шиншила, черепаха и др.

В 2011 году здание у театра забрали, вместо него выделили помещения в здании ДК «Строитель».

— От живого уголка остались только петушок Петя и ворон  Вася. Чтобы театр не лишили юридической самостоятельности, было написано обращение к президенту, — говорится на сайте. 

Зрителям театра от 3 до 10 лет. Сопровождающие детей взрослые — мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги тоже являются зрителями театра. В театре были специально разработаны программы для детей разных возрастов. Каждая программа включает основной музыкальный спектакль, «Музыкальную гостиную», «Почитайку» — звучащие страницы детской литературы, спектакль театра теней. Средняя продолжительность представления — 45 минут.

Мартовские спектакли станут для детского музыкального театра Череповца последними. 

Тэги: Театры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
Алексей Мордашов заявил о разработке плана наследования своего состояния в 17 млрд. долларов
10.03.2020 [Общество]

Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей

1914
4
10.03.2020 [Общество]

Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек

2570
3
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

602
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские депутаты поддержали законопроект о поправках в Конституцию
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
В Череповце закрывается детский музыкальный театр
Вологодские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков
В Вытегорском районе из-за разрушения проезжей части могут перекрыть федеральную трассу
В Усть-Кубинском районе кооператив оштрафовали за использование некачественной воды на производстве
21 марта в Кириллове пройдет встреча с артисткой Светланой Светличной
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3647
0
12.03.2020 [БлогоVO]

Сероводород, выделяемый адской скважиной становится проблемой для местных жителей

308
0
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

602
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика